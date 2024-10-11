Рекордное число мигрантов выдворили из Новосибирской области за неделю

За прошедшую неделю в Новосибирской области в результате операции «Нелегал-2024» было принято решение о выдворении 128 иностранных граждан. Это рекордное число за всю историю проведения этой операции, об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Людмила Фоменко.
«На основании выявленных нарушений в отношении 128 иностранных граждан принято решение о выдворении с территории РФ в принудительном контролируемом порядке. В отношении пяти вынесено решение о депортации с территории РФ. В отношении двух иностранцев реализована процедура депортации», — сообщили Людмила Фоменко.
Всего в ходе второго этапа операции с 30 сентября по 6 октября были выявлены 350 административных правонарушений, связанных с нарушениями миграционного законодательства.