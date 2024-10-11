Рекордное число мигрантов выдворили из Новосибирской области за неделю

За прошедшую неделю в Новосибирской области в результате операции «Нелегал-2024» было принято решение о выдворении 128 иностранных граждан. Это рекордное число за всю историю проведения этой операции, об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Людмила Фоменко.