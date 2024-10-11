Улицу Толмачевскую отремонтировали внепланово в рекордно короткий срок

Он отметил, что Толмачевская — это важный объект с интенсивным движением, и ситуация на этой дороге была критической. Изношенное полотно существенно замедляло движение автомобилей и создавало угрозу для работы общественного транспорта. В связи с этим было принято решение провести ремонт именно в этом году.
Существующие дорожные условия на улице вызывали опасения по поводу возможных ДТП. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим повышенной готовности на объекте. Глава администрации Ленинского района Александр Гриб сообщил, что от жителей поступало множество жалоб на состояние дороги. Толмачевская находится в промышленной зоне, и по ней проезжают автомобили из Новосибирского района, а также жители микрорайонов Толмачево и «Пригородный простор».
Подрядная организация «СтройСити» выполнила работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. На участке длиной 1,15 километра было заменено асфальтовое покрытие и укреплены обочины. Все работы завершились к 4 октября.
Мэр Кудрявцев также отметил, что в этом году в Новосибирске отремонтировали почти 100 километров дорог, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. По проекту БКД (безопасные и качественные дороги) было запланировано 14 объектов, из которых 12 уже сданы, а оставшиеся два находятся на завершающей стадии.