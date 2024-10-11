Улицу Толмачевскую отремонтировали внепланово в рекордно короткий срок

Мэр Кудрявцев также отметил, что в этом году в Новосибирске отремонтировали почти 100 километров дорог, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. По проекту БКД (безопасные и качественные дороги) было запланировано 14 объектов, из которых 12 уже сданы, а оставшиеся два находятся на завершающей стадии.