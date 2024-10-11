Можем потерять урожай: в Приморье впервые обнаружили опасную для растений болезнь на большой территории

На территории Приморского края обнаружено опасное заболевание для сельскохозяйственных культур — пурпурный церкоспороз. Чтобы инфекция не распространилась на еще большей территории, Россельхознадзор Приморья ввел карантинный фитосанитарный режим на территории площадью 872 гектара. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Очаг пурпурного церкоспороза находится в Пограничном муниципальном округе Приморского края. Заболевание поразило посевы сои, и теперь их необходимо уничтожить, чтобы не допустить заражения близлежащих полей с сельскохозяйственными культурами.
Отметим, что по данной инфекции карантинная фитосанитарная зона установлена в Приморье впервые. Специалисты Россельхознадзора отмечают, что это заболевание сказывается на качестве семян, а также поражает растения сои на всех фазах ее роста — в том числе и на бобах.
Пурпурный церкоспороз широко распространен в странах с теплым и влажным климатом — в Африке, Северной и Южной Америке, Азии. Источником инфекции служат неубранные с полей прошлогодние семена или же семена дикорастущей сои.
Ранее «КП» писала, что Россельхознадзор Приморского края выявил повышенное содержание нитратов в овощах трех местных сельхозпроизводителей.