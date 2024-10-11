Можем потерять урожай: в Приморье впервые обнаружили опасную для растений болезнь на большой территории

Отметим, что по данной инфекции карантинная фитосанитарная зона установлена в Приморье впервые. Специалисты Россельхознадзора отмечают, что это заболевание сказывается на качестве семян, а также поражает растения сои на всех фазах ее роста — в том числе и на бобах.