Омские учёные рассказали, можно ли из магазинного яйца вырастить курицу

11 октября — Всемирный день яиц. Мы продолжаем серию полезных материалов про яйца. На этот раз выясняем, можно ли вырастить из магазинного яйца курицу. Оказывается, это почти нереально.
"Для того, чтобы из яйца вывелся цыпленок, оно должно быть оплодотворено. На птицефабриках куры содержатся без петухов, оплодотворяют только небольшое поголовье кур — особую группу птицы, которая предназначена для воспроизводства стада.
В магазин такие яйца тоже могут попасть, если их посчитали непригодными для инкубации, например, из-за нестандартной массы. Но такая группа птицы есть не на всех птицефабриках, и количество отбракованных яиц очень маленькое, мало шансов встретить их на полках магазинов«, — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, и. о. завкафедрой птицеводства ФГБОУ ВО “Омский ГАУ” доцент Инна Коршева.