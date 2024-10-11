Омские учёные рассказали, можно ли из магазинного яйца вырастить курицу

В магазин такие яйца тоже могут попасть, если их посчитали непригодными для инкубации, например, из-за нестандартной массы. Но такая группа птицы есть не на всех птицефабриках, и количество отбракованных яиц очень маленькое, мало шансов встретить их на полках магазинов«, — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, и. о. завкафедрой птицеводства ФГБОУ ВО “Омский ГАУ” доцент Инна Коршева.