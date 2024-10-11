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Объявлено о завершении навигации теплохода до омских дач

В Министерстве транспорта Омской области в пятницу, 11 октября 2024 года, анонсировали окончание навигации теплохода по маршруту «Центр — Зеленый берег».

Источник: SuperOmsk.ru

«13 октября по пригородному маршруту “Центр — Зеленый берег” завершатся рейсы в текущем навигационном сезоне. Рейс начал осуществлять пассажирские перевозки с 1 мая на теплоходе “Москва-126”. Всего за период навигации 2024 года по маршруту “Центр — Зеленый берег” по состоянию на 10 октября было перевезено 11.5 тыс. пассажиров», — сообщили в ведомстве.

При этом, как заявляется, пассажиров продолжат перевозить до 31 октября 2024 года на теплоходе по маршруту «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы».

Отметим, что Зеленый берег — садовое товарищество, в котором в том числе расположены дачи.