Сильные дожди с грозами ожидаются в ночь на 12 октября

Ночью 12 октября будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди, местами по востоку сильные дожди, возможны грозы. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в восточных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.



Дождливая погода прогнозируется сегодня на большей части территории Беларуси

Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов со знаком плюс, по востоку до плюс 12. Днем будет 9−15 градусов тепла.