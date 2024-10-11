В Бобруйске двухлетний мальчик попал в реанимацию, опрокинув на себя чашку кофе

В Бобруйске двухлетний мальчик попал в реанимацию, опрокинув на себя чашку с горячим кофе. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
В сообщении сказано, что 11 октября 2024 года около 08.49 в МЧС поступила информация, касающаяся госпитализации в реанимационное отделение больницы Бобруйска мальчика 2022 года рождения.
Установлено, что ожоги 20% тела малолетний получил в результате опрокидывания на себя чашки с горячим кофе, которая стояла на столе. В ведомстве акцентировали внимание на том, что за неделю это уже второй случай в области, когда по причине беспечности взрослых страдают дети.
Напомним, что в Глуске 8 октября годовалая девочка попала в реанимацию, опрокинув на себя кружку с кофе.
Ранее в Гродно пенсионерка поцарапала гвоздем два авто, причинив ущерб на 1500 рублей: «Из-за своей зловредности».
Кстати, мощнейшая в 2024 магнитная буря придет на Землю 11 октября — что ждать белорусам.