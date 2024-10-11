В Бобруйске двухлетний мальчик попал в реанимацию, опрокинув на себя чашку кофе

Установлено, что ожоги 20% тела малолетний получил в результате опрокидывания на себя чашки с горячим кофе, которая стояла на столе. В ведомстве акцентировали внимание на том, что за неделю это уже второй случай в области, когда по причине беспечности взрослых страдают дети.