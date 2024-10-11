Мемориал памяти ветеранов разбился в Тайшетском районе

В деревне Тимирязева Тайшетского района Иркутской области в ночь на 10 октября разбился мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на главу муниципального образования Ларису Агапову.
— Работу по возведению памятного места завершили недавно. Торжественное открытие должно было пройти в субботу, 12 октября. Однако ночью плита с именами и фамилиями земляков, которые вернулись живыми с фронта, была разломана, — рассказывают в агентстве.
Пока неизвестно, что именно произошло. Возможно, мемориал повалил сильный ветер, а может это дело рук хулиганов. Правоохранители выехали на место, чтобы разобраться, что стало причиной погрома.
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