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Мемориал памяти ветеранов разбился в Тайшетском районе

Полиция выясняет, виноваты хулиганы или сильный ветер
Источник: Комсомольская правда

В деревне Тимирязева Тайшетского района Иркутской области в ночь на 10 октября разбился мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на главу муниципального образования Ларису Агапову.

Торжественное открытие мемориала должно было состояться 12 октября. Фото: глава муниципального образования Лариса Агапова.

— Работу по возведению памятного места завершили недавно. Торжественное открытие должно было пройти в субботу, 12 октября. Однако ночью плита с именами и фамилиями земляков, которые вернулись живыми с фронта, была разломана, — рассказывают в агентстве.

Возможно, мемориал повалил сильный ветер. Фото: глава муниципального образования Лариса Агапова.

Пока неизвестно, что именно произошло. Возможно, мемориал повалил сильный ветер, а может это дело рук хулиганов. Правоохранители выехали на место, чтобы разобраться, что стало причиной погрома.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 59-летний водитель иномарки скончался в ДТП в Иркутском районе. Мужчина слетел в кювет и врезался в дерево.