Джин из BTS выпустил полную версию сингла Super Tuna и видео к нему

Джин, участник бойз-бэнда BTS, представил полную версию своего юмористического трека о любви к рыбалке под названием Super Tuna. На песню также вышел музыкальный клип. Впервые минутную версию сингла певец представил 4 декабря 2021 года.
Изначально трек Super Tuna был выпущен в шутку, как заявил сам Джин в социальных сетях еще в 2021 году. Однако песня так понравилась фанатам, что они создали несколько трендов с ней. И сейчас, спустя почти три года, Джин представил полную версию сингла, на который он не делал больших ставок.
В музыкальном видео Джин исполняет свой вирусный танец и воплощает в жизнь несколько мемов.
Напоминаем, что в настоящее время все участники группы BTS, кроме Джина, проходят обязательную военную службу. Однако уже на следующей неделе, 17 октября, из армии также должен вернуться Джей-Хоуп.
Ранее лидер бойз-бэнда RM выпустил совместный трек с Megan Thee Stallion «Neva Play» (2024).