Джин из BTS выпустил полную версию сингла Super Tuna и видео к нему

Изначально трек Super Tuna был выпущен в шутку, как заявил сам Джин в социальных сетях еще в 2021 году. Однако песня так понравилась фанатам, что они создали несколько трендов с ней. И сейчас, спустя почти три года, Джин представил полную версию сингла, на который он не делал больших ставок.