Для предпринимателей прошла бизнес-конференция «Волгодонск. Территория широких возможностей»

— Такие встречи помогают лучше понять задачи предпринимателей и сразу обсудить варианты поддержки их бизнес-идей. Как местный житель и человек, который работает в банковской сфере почти 20 лет, могу с уверенностью сказать, что наш город сейчас очень интересен бизнесу. С каждым годом здесь происходят положительные изменения, — отметил Дмитрий Юзиков.