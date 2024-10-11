Для предпринимателей прошла бизнес-конференция «Волгодонск. Территория широких возможностей»

В Волгодонске состоялась бизнес-конференция под названием «Волгодонск. Территория широких возможностей». Она была посвящена мерам поддержки предпринимателей и тенденциям роста инвестиционной привлекательности города. Организаторами мероприятия выступили администрация города и Сбер.
Всего на конференции присутствовало более 50 участников. Среди них — эксперты банка, муниципалитета и Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Специалисты поделились самыми востребованными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали о региональных кейсах, дали консультации по стратегиям роста бизнес-проектов.
Как рассказал региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков, банк много и активно работает над созданием все более благоприятного инвестиционного климата в Волгодонске, с начала года микро-и малому бизнесу города были предоставлены кредиты более чем на 184 млн рублей.
— Такие встречи помогают лучше понять задачи предпринимателей и сразу обсудить варианты поддержки их бизнес-идей. Как местный житель и человек, который работает в банковской сфере почти 20 лет, могу с уверенностью сказать, что наш город сейчас очень интересен бизнесу. С каждым годом здесь происходят положительные изменения, — отметил Дмитрий Юзиков.
Заместитель главы администрации Волгодонска по экономике Валерий Красов сообщил участникам об увеличении инвестиционной привлекательности города. В 2023 году компании вложили в экономику муниципалитета около 16 миллиардов рублей. Кроме того, уровень средней заработной платы делает город все более привлекательным для специалистов различного профиля, уступая по этому показателю лишь Ростову-на-Дону.
— Мероприятие такого формата проходит в Волгодонске впервые. Оно помогло собрать всех инвесторов и ключевых участников инвестиционного рынка региона. Сегодня мы презентовали предложения по нескольким перспективным инвестплощадкам и продолжим по итогам этой встречи вместе с предпринимателями и банком обсуждение ряда проектов, — рассказал заместитель главы Администрации Волгодонска по экономике Валерий Красов.