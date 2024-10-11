МИНСК, 11 окт — Sputnik. За последние 32 года Беларусь снизила выбросы парниковых газов почти на 40%, сообщил заведующий отделом международного научного сотрудничества и климата предприятия «Бел НИЦ “Экология” Дмитрий Мелех.
По его словам, в 2023 году страна выполнила плановый показатель по росту экономики, при этом значение по выбросам парниковых газов снизилось на 2−3% по сравнению с 2022-м.
«Это парадоксальное явление, когда растет экономика, а выбросы парниковых газов снижаются. Это происходит благодаря вводу в эксплуатацию атомной станции, выведением ее на плановую мощность».
Специалист обратил внимание, что Беларусь имеет статус лидирующего государства в СНГ по развитию электротранспорта. И отметил, что за последние два года выбросы от автомобильного транспорта в стране снизились почти на 6%.
«Это благодаря тому, что и населением, и юридическими лицами снизилось потребление бензина, дизельного топлива, сжиженного газа», — пояснил он.
После чего добавил, что Беларусь выполняет международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.
«В настоящее время, по данным 2022 года (последние к этому моменту актуальные данные), сокращение от уровня 1990 года снизились более чем на 39%. При этом план составляет 35%», — заключил представитель республиканского научно-исследовательского предприятия.