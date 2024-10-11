Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь снизила выбросы парниковых газов

Республика выполняет международные обязательства по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа в рамках Парижского соглашения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. За последние 32 года Беларусь снизила выбросы парниковых газов почти на 40%, сообщил заведующий отделом международного научного сотрудничества и климата предприятия «Бел НИЦ “Экология” Дмитрий Мелех.

По его словам, в 2023 году страна выполнила плановый показатель по росту экономики, при этом значение по выбросам парниковых газов снизилось на 2−3% по сравнению с 2022-м.

«Это парадоксальное явление, когда растет экономика, а выбросы парниковых газов снижаются. Это происходит благодаря вводу в эксплуатацию атомной станции, выведением ее на плановую мощность».

сказал Мелех на пресс-конференции в пятницу.

Специалист обратил внимание, что Беларусь имеет статус лидирующего государства в СНГ по развитию электротранспорта. И отметил, что за последние два года выбросы от автомобильного транспорта в стране снизились почти на 6%.

«Это благодаря тому, что и населением, и юридическими лицами снизилось потребление бензина, дизельного топлива, сжиженного газа», — пояснил он.

После чего добавил, что Беларусь выполняет международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.

«В настоящее время, по данным 2022 года (последние к этому моменту актуальные данные), сокращение от уровня 1990 года снизились более чем на 39%. При этом план составляет 35%», — заключил представитель республиканского научно-исследовательского предприятия.

экология