В Уфе 21-летний парень влетел в элитную иномарку

В Уфе молодые люди оказались на больничной койке после серьезной аварии. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло поздно вечером 10 октября на улице Маршала Жукова.
21-летний парень за рулем «Шкода Октавия» разворачивался и влетел во встречный «Лексус IS 250». В результате, его и двух пассажиров доставили в больницу с травмами. Госпитализация потребовалась лишь двоим, одного из пассажиров отправили домой.
— По факту ДТП начато административное расследование, — добавили в ГАИ.
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