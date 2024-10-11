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В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды

Самарским водителям рекомендуют быть внимательнее.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут направленные рейды. Мероприятия пройдут с 11 по 13 октября, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Особое внимание планируют уделить водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время мероприятия будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководство. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

Также внимание уделят «незаконной» тонировке. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Сотрудники полиции обратились к гражданам и попросили сообщать информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД