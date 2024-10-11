В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды

Особое внимание планируют уделить водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время мероприятия будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководство. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, соблюдая скоростной режим и дистанцию.