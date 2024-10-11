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Движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек закроют в Екатеринбурге

Проехать по участку нельзя будет до конца ноября.

Специалисты «Екатеринбургской тепловой компании» с 14 октября по 30 ноября закроют движение транспорта на пересечении улиц Энтузиастов и Стачек из-за работ по строительству тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения многоэтажек на Энтузиастов — Стачек — Баумана — Старых Большевиков.

«Движение транспорта направят по улицам Лобкова — Старых Большевиков — Баумана — Красных Командиров — Войкова. Схема движения общественного транспорта останется без изменений», — отметили в городской мэрии.