Движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек закроют в Екатеринбурге

Специалисты «Екатеринбургской тепловой компании» с 14 октября по 30 ноября закроют движение транспорта на пересечении улиц Энтузиастов и Стачек из-за работ по строительству тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения многоэтажек на Энтузиастов — Стачек — Баумана — Старых Большевиков.