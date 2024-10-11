В Севастополе строят медицинский кластер. Говорят — работы идут хорошими темпами

По словам специалистов, работы на БСМП идут хорошими темпами, полностью завершены монолитные работы на первом, втором и пятом блоках. Заканчиваются монолитные работы на отметках седьмого этажа на третьем — восьмиэтажном — блоке. Выполняются монолитные работы на втором этаже на четвертом блоке и завершаются работы по заливке здания конференц-зала. Специалисты ведут работы по устройству наружной гидроизоляции цокольного этажа, засыпки пазух котлована, кладки наружных стен. Уже заказана оконная продукция, элементы фасада и сейсмоизолирующих конструкций. По больнице скорой медицинской помощи, как мы и планировали, к концу года полностью будут построены все корпуса, уже на сегодняшний момент заказаны оконные блоки, в ноябре начнется их монтаж, а также монтаж кровли. То есть к концу года тепловой контур больницы скорой медицинской помощи будет завершен. По онкоцентру ставим такую же задачу, но возможно, срок сдвинется на начало следующего года. После этого можно будет приступать к отделочным внутренним работам. Эти работы должны быть завершены в следующем году, параллельно должно быть закуплено оборудование и соответственно начаться монтаж оборудования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. На сегодня в новом корпусе онкологического диспансера выполнены бетонные работы, выполняются работы по устройству плит этажей, производится армирование вертикальных конструкций.