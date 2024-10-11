67 тонн снега вывезли за сутки из Екатеринбурга

За минувшие сутки коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 67 тонн снега, в уборке были задействованы 230 единиц техники и 384 дорожных рабочих. Для обработки дорог и тротуаров использовано 275 тонн противогололедных материалов и 58 тонн песка.
Сегодня, 11 октября, на улицы уральской столицы вышли 321 рабочий и 161 машина, в том числе 37 КДМ, 47 тракторов, 2 снегопогрузчика, 15 фронтальных погрузчиков, 34 самосвала и 6 грейдеров.
По данным синоптиков, снег вскоре прекратится, в выходные дни осадков в Свердловской области не ожидается.