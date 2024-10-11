67 тонн снега вывезли за сутки из Екатеринбурга

За минувшие сутки коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 67 тонн снега, в уборке были задействованы 230 единиц техники и 384 дорожных рабочих. Для обработки дорог и тротуаров использовано 275 тонн противогололедных материалов и 58 тонн песка.