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67 тонн снега вывезли за сутки из Екатеринбурга

Днем 11 октября на улицы столицы Среднего Урала вышли более 300 рабочих и 160 спецмашин.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +13°

За минувшие сутки коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 67 тонн снега, в уборке были задействованы 230 единиц техники и 384 дорожных рабочих. Для обработки дорог и тротуаров использовано 275 тонн противогололедных материалов и 58 тонн песка.

Сегодня, 11 октября, на улицы уральской столицы вышли 321 рабочий и 161 машина, в том числе 37 КДМ, 47 тракторов, 2 снегопогрузчика, 15 фронтальных погрузчиков, 34 самосвала и 6 грейдеров.

По данным синоптиков, снег вскоре прекратится, в выходные дни осадков в Свердловской области не ожидается.