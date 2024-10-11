Транспортный налог предложили повысить в Ростовской области с 1 января 2025 года

По словам первого зампредседателя донского Заксобрания Сергея Михалева, ставки по транспортному налогу на Дону не менялись с 2008 года, и за это время общая протяженность местных проезжих частей увеличилась больше чем в три раза. Кроме этого, выросли цены на строительные материалы и дорожные работы.