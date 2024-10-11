Транспортный налог предложили повысить в Ростовской области с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 до 2027 года в Ростовской области предложили поэтапно увеличивать ставку транспортного налога. По этой теме уже состоялось общественное обсуждение, сообщается на сайте донского Заксобрания.
Новую — непопулярную, но вынужденную и обоснованную меру — вынесли на рассмотрение из-за жалоб людей на качество дорог. Как оказалось, на уровне муниципалитетов стали отмечать нехватку средств дорожного фонта, который как раз формируется в основном за счет налогов.
По словам первого зампредседателя донского Заксобрания Сергея Михалева, ставки по транспортному налогу на Дону не менялись с 2008 года, и за это время общая протяженность местных проезжих частей увеличилась больше чем в три раза. Кроме этого, выросли цены на строительные материалы и дорожные работы.
— В настоящее время предполагаемый размер налоговой ставки не определен, однако он будет привязан к виду транспортного средства и его мощности в лошадиных силах, — говорится на сайте Заксобрания Ростовской области.
Известно, что законопроект повышения транспортного налога прошел первое чтение в июле 2024 года. Тогда плату рекомендовали принять в следующих параметрах:
— легковые автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 л. с. — 20 рублей за лошадиную силу;
— автомобили с мощностью от 200 до 250 л. с. — 75 рублей, свыше 250 л.с. — 150 рублей;
— мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. — 5 рублей, свыше 20 л.с. до 35 л.с. — 10 рублей, свыше 35 л.с. — 50 рублей;
— автобусы с мощностью до 200 л с — 25 рублей, свыше 200 л.с. — 50 рублей;
— грузовики с мощностью до 100 л.с. — 15 рублей, свыше 100 л.с. до 150 л.с. — 30, свыше 150 л.с. до 200 л.с. — 40 рублей.
Также предполагается повышение ставки для водного транспорта и воздушных ТС.