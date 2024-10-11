Страдает молодежь: почему возникает «синдром разбитого сердца» и можно ли его вылечить

— «Синдром разбитого сердца» выглядит на электрокардиограмме, как предынфарктное состояние. Однако симптомы развиваются иначе. Это очень серьезный приступ. Также пациент может испытывать сильные боли в грудной клетке и тяжелые ощущения, — сказал он.