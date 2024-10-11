В США создали позволяющие манипулировать отдельными нейронами нанодиски

Исследователи предположили, что этой особенностью дискообразных наноструктур можно пользоваться для того, чтобы вырабатывать достаточно сильные импульсы электричества, которые будут стимулировать или подавлять активность тех нервных клеток, рядом с которыми расположены эти наночастицы. Руководствуясь этой идеей, они изготовили нанодиски разных размеров и структуры и проследили за их взаимодействиями с культурами нейронов.