В Узбекистан придут первые холода: экстренное сообщение от Узгидромета

По данным Узгидромета, в период с 13 по 17 октября температура воздуха будет постепенно снижаться. Ночные температуры опустятся до 3−8 градусов тепла, а в северных регионах республики местами ожидаются заморозки до 0−2 градусов мороза. Днём температура не поднимется выше 13−18 градусов.
Также с 13 по 15 октября на большей части территории республики пройдут дожди. В предгорных и горных районах возможны сильные осадки, которые в высокогорьях могут перейти в снег.
Это похолодание может стать неожиданным для многих, поэтому синоптики рекомендуют подготовиться к смене погодных условий и учитывать прогноз при планировании поездок.