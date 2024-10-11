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В Узбекистан придут первые холода: экстренное сообщение от Узгидромета

По прогнозам синоптиков, Узбекистан ожидает первое серьёзное похолодание в этом сезоне. Уже 13 октября холодные воздушные массы начнут вторгаться в северные регионы страны, а 14—17 октября холодный фронт распространится на всю остальную территорию республики.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Vaib.Uz

По данным Узгидромета, в период с 13 по 17 октября температура воздуха будет постепенно снижаться. Ночные температуры опустятся до 3−8 градусов тепла, а в северных регионах республики местами ожидаются заморозки до 0−2 градусов мороза. Днём температура не поднимется выше 13−18 градусов.

Также с 13 по 15 октября на большей части территории республики пройдут дожди. В предгорных и горных районах возможны сильные осадки, которые в высокогорьях могут перейти в снег.

Это похолодание может стать неожиданным для многих, поэтому синоптики рекомендуют подготовиться к смене погодных условий и учитывать прогноз при планировании поездок.