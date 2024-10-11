В Узбекистан придут первые холода: экстренное сообщение от Узгидромета

По данным Узгидромета, в период с 13 по 17 октября температура воздуха будет постепенно снижаться. Ночные температуры опустятся до 3−8 градусов тепла, а в северных регионах республики местами ожидаются заморозки до 0−2 градусов мороза. Днём температура не поднимется выше 13−18 градусов.