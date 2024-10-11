Гостиницу с мостом до площади Сенной могут построить в Нижнем Новгороде

Гостинично-выставочный комплекс с пешеходным мостом до площади Сенной планируется построить в Нижнем Новгороде. До 18 октября проект выставлен на общественные обсуждения на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Предполагается, что здание гостиницы будет соединено с Верхне-Волжской набережной пешеходным мостом. Как следует из документа, это решение необходимо «для удобной коммуникации посетительских потоков от станции метро на площади Сенной до оперного театра по принципу “сухие ноги”.
Проект, помимо гостиницы, также включает в себя бар, ресторан, кофейню, концертно-развлекательный клуб, выставочный зал и многое другое.
Напомним, что оперный театр построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Участок под его строительство уже согласован. Оперный театр будет расположен между набережной Гребного канала и Нижневолжской набережной.