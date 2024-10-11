Гостиницу с мостом до площади Сенной могут построить в Нижнем Новгороде

Предполагается, что здание гостиницы будет соединено с Верхне-Волжской набережной пешеходным мостом. Как следует из документа, это решение необходимо «для удобной коммуникации посетительских потоков от станции метро на площади Сенной до оперного театра по принципу “сухие ноги”.