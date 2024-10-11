Пошли на повышение: Атмосферное давление в Челябинске подскочит до рекордных значений

Днем 11 октября в центре города барометры показывают 745 мм ртутного при норме 742 мм.
«В течение суток давление существенно повысится до 755 мм», — говорят синоптики.
В отдельные годы оно опускается до 711 мм или повышается до 757 мм, следует из записей специалистов Челябинского ЦГМС.
Колебания атмосферного давления происходят постоянно, но обычно они составляют 1−2 мм, это никак не влияет на самочувствие здоровых людей. Но люди с сосудистыми нарушениями могут ощущать дискомфорт — врачи их называют «метеозависимыми». В такой ситуации важно контролировать уровень давления, сердечный ритм, показатели сахара в крови. Следует помнить, что выполнение рекомендаций лечащего врача и своевременный прием назначенных лекарственных препаратов помогут чувствовать себя лучше, говорят эксперты.
В Челябинске 12 октября ночью снег, днем — небольшой снег, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура ночью минус 4−6, днем в субботу — от нуля до минус 2 градусов.
В воскресенье без осадков. Ветер северной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 13 октября ночью минус 7−9, днем — от нуля до плюс 2.
В понедельник характер погоды существенно не изменится. Ветер западной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха 14 октября ночью минус 7−9, днем — плюс 4−6 градусов.