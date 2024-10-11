Пошли на повышение: Атмосферное давление в Челябинске подскочит до рекордных значений

Колебания атмосферного давления происходят постоянно, но обычно они составляют 1−2 мм, это никак не влияет на самочувствие здоровых людей. Но люди с сосудистыми нарушениями могут ощущать дискомфорт — врачи их называют «метеозависимыми». В такой ситуации важно контролировать уровень давления, сердечный ритм, показатели сахара в крови. Следует помнить, что выполнение рекомендаций лечащего врача и своевременный прием назначенных лекарственных препаратов помогут чувствовать себя лучше, говорят эксперты.