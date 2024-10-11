Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском районе направлено в суд дело об убийстве

Прокурор Хабаровского района утвердил обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя села Новокуровка.

Источник: Reuters

Прокурор Хабаровского района утвердил обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя села Новокуровка. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в феврале 2024 года.

Следствие установило, что в тот день обвиняемый распивал спиртные напитки с двумя односельчанами. Внезапно между фигурантом и одним из них возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина повалил потерпевшего на пол и начал избивать его руками и ногами. Затем взял железный совок, который стоял возле печки, и продолжил наносить удары, пока не убил человека.

Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.