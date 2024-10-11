В Хабаровском районе направлено в суд дело об убийстве

Следствие установило, что в тот день обвиняемый распивал спиртные напитки с двумя односельчанами. Внезапно между фигурантом и одним из них возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина повалил потерпевшего на пол и начал избивать его руками и ногами. Затем взял железный совок, который стоял возле печки, и продолжил наносить удары, пока не убил человека.