В Хабаровском районе направлено в суд дело об убийстве

Прокурор Хабаровского района утвердил обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя села Новокуровка. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в феврале 2024 года.
Следствие установило, что в тот день обвиняемый распивал спиртные напитки с двумя односельчанами. Внезапно между фигурантом и одним из них возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина повалил потерпевшего на пол и начал избивать его руками и ногами. Затем взял железный совок, который стоял возле печки, и продолжил наносить удары, пока не убил человека.
Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.