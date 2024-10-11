Синоптик рассказал, когда закончится сильная магнитная буря

Вчера, после прошедшей магнитной бури, жители ряда регионов России смогли наблюдать полярное сияние. Это природное явление увидели жители средней полосы страны и даже более южных регионов России, для которых ранее северные сияния не были типичными. Из-за магнитной бури граница зоны полярных сияний спустилась ниже 60-й параллели северной широты.