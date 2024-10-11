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Синоптик рассказал, когда закончится сильная магнитная буря

Произошедший из-за мощных вспышек на Солнце магнитный шторм закончится почти через двое суток, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус из центра погоды «Фобос».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Северное сияние во время магнитных бурь.
Источник: Shutterstock

Магнитная буря закончится в ночь на 13 октября. 11 октября интенсивность шторма будет оставаться сильной. Утром она классифицируется по уровню G1, но синоптик считает, что это ослабление вызвано колебаниями геомагнитного поля.

Леус подчеркнул, что в субботу 12 октября магнитная буря начнет стихать, а в ночь на воскресенье постепенно закончится. Таким образом, в этот раз общая продолжительность явления составит более четырех суток.

Напомним, что из-за магнитного шторма у метеозависимых людей может наблюдаться ухудшение самочувствия. Магнитные бури приводят к скачкам давления, бессоннице, повышают риск возникновения тромбов.

Вчера, после прошедшей магнитной бури, жители ряда регионов России смогли наблюдать полярное сияние. Это природное явление увидели жители средней полосы страны и даже более южных регионов России, для которых ранее северные сияния не были типичными. Из-за магнитной бури граница зоны полярных сияний спустилась ниже 60-й параллели северной широты.