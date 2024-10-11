Врач Тананакина: при нарушениях обмена холестерина можно есть 3-4 желтка в неделю

«Воздушная камера, или пуга, представляет собой полость, заполненную воздухом, которая располагается на тупом конце яйца, она образуется не сразу, у большинства яиц она появляется в течение 6−60 минут после снесения. По размерам воздушной камеры судят об ее объеме и о потере массы яйца при хранении. У свежих яиц этот показатель составляет 1,5−4 мм, у хранившихся до 7 суток — 5−9 мм и у длительно хранившихся яиц (более 15 суток) она может достигать 10−12 мм. Определить состояние воздушной камеры можно при просвечивании яиц на специальном приборе — овоскопе. Измерить диаметр и высоту пуги можно с помощью штангенциркуля или линейки шаблона», — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач.