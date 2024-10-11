В одном из районов Ростовской области бюджетникам объявили выходной 14 октября

«В этот день приглашаю вас посетить богослужения в храмах, ведь в мире, где мы часто суетимся и спешим, важно находить время для духовного обогащения. После богослужения всех ждут увлекательные мероприятия! Концерты, выставки, экспозиции и множество сюрпризов подарят незабываемые впечатления и положительные эмоции», — добавил глава администрации района.