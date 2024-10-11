В одном из районов Ростовской области бюджетникам объявили выходной 14 октября

«Принял решение объявить 14 октября в городе выходным днем для сотрудников бюджетных учреждений в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и дня рождения нашего любимого Константиновска!» — написал Виталий Дьячкин в своем телеграм-канале.
В этот день учебные заведения будут работать по сокращенной программе. Виталий Дьячкин попросил руководителей предприятий, организаций коммерческой сферы, сузов района рассмотреть возможность свободного графика 14 октября для своих сотрудников.
«В этот день приглашаю вас посетить богослужения в храмах, ведь в мире, где мы часто суетимся и спешим, важно находить время для духовного обогащения. После богослужения всех ждут увлекательные мероприятия! Концерты, выставки, экспозиции и множество сюрпризов подарят незабываемые впечатления и положительные эмоции», — добавил глава администрации района.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил жителям города выбрать дату начала отопительного сезона в многоквартирных домах через анонимный опрос.