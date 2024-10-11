В Омской области пострадавшие на производстве получили автомобили Lada Granta

Эти автомобили предоставляются как средство реабилитации для граждан, которые пострадали в результате несчастных случаев на производстве или получили профессиональные заболевания во время своей трудовой деятельности. Спецтранспорт выдается один раз в семь лет и переходит в собственность получателя. По истечении этого срока автомобиль можно заменить на новый, при этом предыдущий автомобиль остается в распоряжении владельца.