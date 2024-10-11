В Омской области пострадавшие на производстве получили автомобили Lada Granta

Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Омской области Леонид Криворучкин вручил ключи от автомобилей Lada Granta 26 жителям региона, которые пострадали на производстве. Все автомобили были специально адаптированы с учетом физических возможностей и индивидуальных особенностей будущих владельцев.
«Такая поддержка со стороны государства позволяет пострадавшим не только восстанавливать свою мобильность, но и решать множество бытовых задач — от поездок на дачу до посещения магазинов и медицинских учреждений. Сегодня только два человека получают машины впервые, а остальные — уже в третий или четвертый раз», — подчеркнул Леонид Криворучкин.
Эти автомобили предоставляются как средство реабилитации для граждан, которые пострадали в результате несчастных случаев на производстве или получили профессиональные заболевания во время своей трудовой деятельности. Спецтранспорт выдается один раз в семь лет и переходит в собственность получателя. По истечении этого срока автомобиль можно заменить на новый, при этом предыдущий автомобиль остается в распоряжении владельца.
Главное условие получения автомобиля — наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению. Это позволяет государству оказывать адресную помощь тем, кто в этом действительно нуждается.
Кроме выдачи автотранспорта, отделение Социального фонда России по Омской области предоставляет пострадавшим санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, а также выплачивает единовременные и ежемесячные страховые компенсации.
Благодаря такой комплексной поддержке жители Омской области, которые перенесли серьёзные травмы на работе, могут не только вернуть свою подвижность, но и вести активную социальную и бытовую жизнь.