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Белоруска Арина Соболенко выиграла в Ухане у польки Фрех и вышла в полуфинал

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане, победив Фрех
Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане, обыграв 11 октября в четвертьфинале польку Магдалену Фрех со счетом 6:2, 6:2.

Преимущество второй ракетки мира над 27-й в первом сете не вызывало сомнений. Соболенко полностью подавила сопротивление Фрех силовым атакующим теннисом — 6:2.

Во втором сете Арина повела 3:0 и только тогда позволили себе ослабить хватку. Фрех сделала брейк и сократила преимущество белоруски до минимума — 2:3. Но затем Соболенко снова включилась и закончила матч без проблем — 6:2.

В полуфинале Соболенко встретится с 4-й ракеткой мира американкой Коко Гауфф, которая в четвертьфинале легко прошла польку Магду Линетт со счетом 6:0, 6:4.

Ранее мы писали, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана в Ухане 10 октября: «Я почувствовала, как что-то щелкнуло».