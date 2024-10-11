Белоруска Арина Соболенко выиграла в Ухане у польки Фрех и вышла в полуфинал

Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане, обыграв 11 октября в четвертьфинале польку Магдалену Фрех со счетом 6:2, 6:2.
Преимущество второй ракетки мира над 27-й в первом сете не вызывало сомнений. Соболенко полностью подавила сопротивление Фрех силовым атакующим теннисом — 6:2.
Во втором сете Арина повела 3:0 и только тогда позволили себе ослабить хватку. Фрех сделала брейк и сократила преимущество белоруски до минимума — 2:3. Но затем Соболенко снова включилась и закончила матч без проблем — 6:2.
В полуфинале Соболенко встретится с 4-й ракеткой мира американкой Коко Гауфф, которая в четвертьфинале легко прошла польку Магду Линетт со счетом 6:0, 6:4.
Ранее мы писали, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана в Ухане 10 октября: «Я почувствовала, как что-то щелкнуло».