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Электрички Воронеж-Лиски временно прекратили движение

Движение приостановили на четыре дня.

Источник: АиФ Воронеж

Движение электричек Воронеж-Лиски приостановили с 11 по 14 октября, сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Причина отмены электричек — проведение ремонтных работ на железнодорожной линии. В качестве альтернативы для воронежцев назначили автобусы, которые будут ходить с вокзала «Воронеж-1» по следующему расписанию:

11 октября.

Воронеж время отправления 11:30 и 18:40;

Лиски время отправления 15:30 и 20:50.

12 октября.

Воронеж время отправления 09:30;

Лиски время отправления 11:40.

13 октября.

Воронеж время отправления 14:30;

Лиски время отправления 16:40.

14 октября.

Воронеж время отправления 09:20;

Лиски время отправления 11:30.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал об отмене шести пригородных поездов в октябре в связи с завершением дачного сезона.