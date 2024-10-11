Электрички Воронеж-Лиски временно прекратили движение

Движение электричек Воронеж-Лиски приостановили с 11 по 14 октября, сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье».
Причина отмены электричек — проведение ремонтных работ на железнодорожной линии. В качестве альтернативы для воронежцев назначили автобусы, которые будут ходить с вокзала «Воронеж-1» по следующему расписанию:
11 октября.
Воронеж время отправления 11:30 и 18:40;
Лиски время отправления 15:30 и 20:50.
12 октября.
Воронеж время отправления 09:30;
Лиски время отправления 11:40.
13 октября.
Воронеж время отправления 14:30;
Лиски время отправления 16:40.
14 октября.
Воронеж время отправления 09:20;
Лиски время отправления 11:30.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал об отмене шести пригородных поездов в октябре в связи с завершением дачного сезона.