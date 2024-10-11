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В Ростове избили водителя скорой помощи, в деле уже разбирается полиция

Сотрудники МВД начали прояснять ситуацию с нападением на водителя «скорой» в Ростове
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону несколько человек избили водителя скорой помощи. Ситуацию теперь проясняют сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Опрошены все участники инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — рассказали в донском главке МВД.

Детали этого инцидента ранее рассказали на сайте «КП — Ростов-на-Дону». Оказалось, что трое мужчин избили водителя «скорой» за то, что тот проехал мимо их дома.