Открытие нового боулинга в Перми вновь переносится

«Есть проблемы, связанные с логистикой и доставкой некоторых позиций из-за пределов России. Приложим максимум усилий открыться до Нового года», — сообщил изданию руководитель боулинга Михаил Беляев. Он отметил, что внутри помещения уже окончен монтаж всех основных систем, а сейчас идет сборка и чистовая отделка. В планах владельца успеть открыть боулинг до Нового года.
Согласно базе Rusprofile, ООО «Центр» было зарегистрировано в январе 2024 года в Перми. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местоположением ТЦ «Колизей Атриум» — ул. Ленина, 60. Учредителями организации в равных долях числятся Павел Потупчик и Михаил Беляев. У общества указано 13 видов деятельности, в том числе торговля пищевыми продуктами и напитками, а также деятельность ресторанов и танцплощадок. Сроки ввода объекта уже несколько раз переносились. Изначально планировалось, что заведение заработает в начале лета.