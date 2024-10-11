Открытие нового боулинга в Перми вновь переносится

Согласно базе Rusprofile, ООО «Центр» было зарегистрировано в январе 2024 года в Перми. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местоположением ТЦ «Колизей Атриум» — ул. Ленина, 60. Учредителями организации в равных долях числятся Павел Потупчик и Михаил Беляев. У общества указано 13 видов деятельности, в том числе торговля пищевыми продуктами и напитками, а также деятельность ресторанов и танцплощадок. Сроки ввода объекта уже несколько раз переносились. Изначально планировалось, что заведение заработает в начале лета.