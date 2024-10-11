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GloRilla выпустила дебютный альбом GLORIOUS

Американская рэперша GloRilla представила слушателям свой первый полноформатник под названием GLORIOUS. Лонгплей состоит из 15 треков, среди которых фиты с Megan Thee Stallion, Sexyy Red, Latto, T-Pain и другими артистами.
Источник: Звук

Американская рэперша GloRilla представила слушателям свой первый полноформатник под названием GLORIOUS. Лонгплей состоит из 15 треков, среди которых фиты с Megan Thee Stallion, Sexyy Red, Latto, T-Pain и другими артистами.

Как заявила GloRilla, выпуск дебютного альбома должен был состояться еще в прошлом году, но певица на тот момент только привыкала к материалу, пишет Billboard.

Кроме этого, рэперша рассказала в интервью о своей дружбе с Megan Thee Stallion, с которой в альбоме присутствует фит HOW I LOOK: «На самом деле у меня не так много друзей в индустрии. У меня есть коллеги, и они классные, но с Мег мы стали действительно близки. Я этого не ожидала».

В дебютник GloRilla также вошел трек TGIF (2024), который исполнительница представила еще в июне этого года. Эта песня пришлась по вкусу даже Рианне, которая ранее опубликовала видео, где она зачитывает этот сингл своему возлюбленному A$AP Rocky.