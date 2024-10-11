GloRilla выпустила дебютный альбом GLORIOUS

Кроме этого, рэперша рассказала в интервью о своей дружбе с Megan Thee Stallion, с которой в альбоме присутствует фит HOW I LOOK: «На самом деле у меня не так много друзей в индустрии. У меня есть коллеги, и они классные, но с Мег мы стали действительно близки. Я этого не ожидала».