«На мгновение забыл о перестрелке»: 19-летний командир рассказал, как первым поднял флаг России над освобожденным Угледаром

«Преодолев последний этаж дома и подняв флаг России, хотелось лечь и закричать. Настолько был счастлив. На мгновение даже забыл о перестрелке, которая шла в этот момент в подъезде», — рассказывает о своих эмоциях рядовой Сергей Тонышев с позывным «Чукча». Ко своим 19 годам он не только успел исполнить детскую мечту и стать военным, но и возглавил штурмовую группу. А во время освобождения Угледара от украинского контроля первым, кто развеял над городом победный триколор.
— Из-за того, что не смог открыть выход на крышу, пролез через небольшую дыру. В бронежилете это было нереально, поэтому снял с себя обмундирование, не зная, есть ли там противник, — рассказывает боец.
За здания на окраине Угледара с самого начала спецоперации шли тяжелейшие бои. Благодаря слаженной работе, штурмовики заняли многоэтажки и дали путь нашим войскам. Операция прошла без потерь.
Корреспонденту КП-Иркутск удалось пообщаться с Сергеем, который все еще находится «за ленточкой». Оказалось, что дома его ждут любимая девушка и трехлетняя дочь.
— Сам я родом из маленького села в Камчатском крае. Мои родители — обычные люди. Папа работает в аэропорту, мама — в детском саду. Желание служить у меня появилось еще в школе, после кадетского лагеря. Правда, подростком я нередко хулиганил. Родители спрашивали: «когда же мы будем тобой гордиться?». Эти слова заставили пообещать, в первую очередь самому себе, измениться, и я это сделал. Когда близкие увидели меня по федеральным каналам, они не могли поверить глазам.
В зону СВО Сергей прибыл в июле текущего года и стал командиром штурмовой группы 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток», постоянное место дислокации которой располагается в Бурятии. В соцсетях жители республики и не только чествуют молодого военного как героя. Особенно многих впечатляет возраст бойца.
— Среди сослуживцев я самый молодой, но в командовании это не мешает. Меня всегда слушают и воспринимают серьезно. Главное думать, как взрослый мужик, а не как подросток. Было много моментов, когда моя жизнь и жизни пацанов оказывались на волоске. В такие моменты не думаешь о себе. Думаешь только о них. Не погибнуть под обстрелом всегда помогает то, что они держат ситуацию под контролем и четко следуют указаниям. Талисманов или оберегов у меня нет. Только защита Господа Бога.
По возвращению на Родину и окончанию контракта Сергей планирует получить образование и вступить в ряды Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).
Угледар — шахтерский город Волновахском района Донецкой Народной Республики с населением 15 тысяч человек (по данным на 2019 год — прим. ред.). До первого Майдана 70% его населения записали себя в русские. После второго майдана и перехода под контроль ВСУ, русскими рисковали назвать себя уже только 33% жителей.