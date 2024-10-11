«На мгновение забыл о перестрелке»: 19-летний командир рассказал, как первым поднял флаг России над освобожденным Угледаром

— Среди сослуживцев я самый молодой, но в командовании это не мешает. Меня всегда слушают и воспринимают серьезно. Главное думать, как взрослый мужик, а не как подросток. Было много моментов, когда моя жизнь и жизни пацанов оказывались на волоске. В такие моменты не думаешь о себе. Думаешь только о них. Не погибнуть под обстрелом всегда помогает то, что они держат ситуацию под контролем и четко следуют указаниям. Талисманов или оберегов у меня нет. Только защита Господа Бога.