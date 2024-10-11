В омском Заксобрании предложили ввести запрет на продажу алкоголя ещё в один день

В омское Заксобрание поступил новый законопроект, предлагающий запретить продажу алкоголя в День молодёжи, который отмечается в последнюю субботу июня. Согласно инициативе депутата Ильи Смирнова, торговля спиртными напитками будет разрешена только в заведениях общественного питания и Duty Free.
Смирнов предложил ввести ограничения уже с этого года, отметив, что основными целями законопроекта являются снижение уровня потребления алкоголя и популяризация здорового образа жизни среди населения. По его словам, проект был разработан на основании предложений, поступивших от молодёжных и спортивных организаций региона.
На данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения и ещё не принят, но инициатива уже вызвала интерес среди общественности и представителей законодательной власти.
Отметим, что в Омской области с 1 сентября вступил в силу законопроект «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области». На территории региона полностью запретили продажу алкоголя 11 сентября. В этот день в России отмечают День трезвости.