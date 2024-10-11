В омском Заксобрании предложили ввести запрет на продажу алкоголя ещё в один день

Смирнов предложил ввести ограничения уже с этого года, отметив, что основными целями законопроекта являются снижение уровня потребления алкоголя и популяризация здорового образа жизни среди населения. По его словам, проект был разработан на основании предложений, поступивших от молодёжных и спортивных организаций региона.