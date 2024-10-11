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Гололед осложнил обстановку на дорогах в Омской области

Выпавший сегодня днем снег и образовавшийся на дорогах гололед осложнил движение автомобилей на подъезде к Омску.

Коммунальные службы не успевают обработать трассы антигололедными средствами. На федеральных автодорогах работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб.

В региональном МВД сегодня сообщили как минимум о двух авариях на трассах. Первая произошла около 8:00 по местному времени на 60 км трассе Омск-Черлак. Водитель микроавтобуса Ford transit не справился с управлением и съехал в кювет. Пятерых пассажиров, находившихся в салоне, доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло около 09:25 по местному времени в районе 395 км дороги Тюмень-Омск. По данным полиции, водитель большегруза Sani выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик dongfeng. Оба водителя транспорта пострадали, их направили в медицинское учреждение.

По данным ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 11 октября, в Омской области температура воздуха опустилась до −3 градусов. Ночью ожидается до −11 градусов.