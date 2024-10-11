Гололед осложнил обстановку на дорогах в Омской области

Коммунальные службы не успевают обработать трассы антигололедными средствами. На федеральных автодорогах работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб.
Еще одно ДТП произошло около 09:25 по местному времени в районе 395 км дороги Тюмень-Омск. По данным полиции, водитель большегруза Sani выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик dongfeng. Оба водителя транспорта пострадали, их направили в медицинское учреждение.
По данным ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 11 октября, в Омской области температура воздуха опустилась до −3 градусов. Ночью ожидается до −11 градусов.