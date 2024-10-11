Гололед осложнил обстановку на дорогах в Омской области

В региональном МВД сегодня сообщили как минимум о двух авариях на трассах. Первая произошла около 8:00 по местному времени на 60 км трассе Омск-Черлак. Водитель микроавтобуса Ford transit не справился с управлением и съехал в кювет. Пятерых пассажиров, находившихся в салоне, доставили в больницу.