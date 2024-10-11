«Начинайте, а я за вами!». Лукашенко высадил лес на малой родине

Президент Беларуси Александр Лукашенко на малой родине 11 октября дал старт республиканской акции по восстановлению леса «Дай лесу новае жыццё», пострадавшего после стихии, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее мы писали о том, что Лукашенко работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу.
И также белорусский президент участвует в лесовосстановительных мероприятиях. Лукашенко дал старт добровольной акции Минлесхоза по восстановлению ветровально-буреломных участков леса, которая будет проходит с 12 октября по 12 ноября по всей Беларуси. Во время акции особое внимание уделят восстановлению леса на Гомельщине и Могилевщине, наиболее пострадавших от разгула стихии.
— Ну что, товарищи, начинайте, а я за вами! — дал старт акции глава республики.
Еще ранее Александр Лукашенко поручал мобилизовать белорусов на разбор буреломов в лесах: «Это равносильно войне».
По распоряжению президента в белорусском лесном фонде продолжают устранять последствия июльского урагана. Сильный ветер в середине июля повредил лес на площади около 25 тысяч гектаров с запасом древесины 2,4 миллиона кубометров. А последующие ураганы и детальное изучение урона увеличили потери только по сплошным санитарным рубкам почти втрое, составив 5,7 миллиона кубометров.
Сейчас в Шкловском районе, на малой родине Александра Лукашенко, созданы лесные культуры дуба и ели. Всего на площади в 0,6 гектара высадили 2 тысячи деревьев.
Еще Лукашенко оценил белорусскую кукурузу: «Неплохая, но мы отстаем от запада».