«Начинайте, а я за вами!». Лукашенко высадил лес на малой родине

И также белорусский президент участвует в лесовосстановительных мероприятиях. Лукашенко дал старт добровольной акции Минлесхоза по восстановлению ветровально-буреломных участков леса, которая будет проходит с 12 октября по 12 ноября по всей Беларуси. Во время акции особое внимание уделят восстановлению леса на Гомельщине и Могилевщине, наиболее пострадавших от разгула стихии.