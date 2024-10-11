Реставрацию петербургской консерватории завершат на год раньше срока

Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По словам чиновника, фасады музыкального учебного заведения уже отреставрированы.
Специалисты сумели воссоздать исторический облик здания, построенного более 150 лет назад. Также в консерватории завершили работы по устройству инженерных систем, подходит к концу внутренняя отделка помещений, начались пусконаладочные работы. На данный момент на объекте трудятся более 2 тыс. специалистов.
После открытия первого музыкального вуза страны посетители смогут увидеть в первозданной светлой окраске парадную лестницу, воссозданную живопись Домовой церкви, интерьеры Малого зала имени Глазунова и Большого зала имени Рубинштейна. Последний планируют оснастить передовыми театральными и акустическими технологиями. Благодаря им каждый из тысячи зрителей в любой точке зала сможет одинаково хорошо слышать исполнение музыки с электроусилителем или классики.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о многомиллионных хищениях бюджетных средств при реставрации консерватории. Так в марте 2024 года суд вынес приговор гендиректору подрядчика ООО «Меандр» Елене Завадской и фактическому владельцу фирмы Евгению Ярмошу. Они вывели на подконтрольные компании счета 191 млн рублей, полученный в виде аванса в рамках госконтракта.