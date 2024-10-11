Реставрацию петербургской консерватории завершат на год раньше срока

После открытия первого музыкального вуза страны посетители смогут увидеть в первозданной светлой окраске парадную лестницу, воссозданную живопись Домовой церкви, интерьеры Малого зала имени Глазунова и Большого зала имени Рубинштейна. Последний планируют оснастить передовыми театральными и акустическими технологиями. Благодаря им каждый из тысячи зрителей в любой точке зала сможет одинаково хорошо слышать исполнение музыки с электроусилителем или классики.