В сети вышел сериал Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны»

Не вполне ясно, совпадение это или божий промысел, но экранизация романа Рени Найт «Все совпадения случайны» обошлась без создателя «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли в продюсерах — и даже без Николь Кидман в главной роли, хотя, как правило, именно этот дуэт несет вину за трансформацию подобной литературы в сериалы разной степени тоскливости. Книга лет десять назад угодила в руки к автору «Дитя человеческого» Альфонсо Куарону и в итоге стала основой его камбэка после ностальгической драмы «Рома», которая довела счетчик «Оскаров» режиссера до красивой десятки. Люди, верящие в ерунду про жанровую иерархию, назвали бы «Все совпадения неслучайны» (заголовок шоу переводят антонимично русскому изданию книги; случайность?) образцовой комбинацией высокого и низкого: эта, откровенно говоря, не самая сложная история почти целиком полагается на сюжетные повороты, но при этом поставлена, разыграна, снята и даже озвучена с присущей Куарону зашкаливающей кинематографичностью.