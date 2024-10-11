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Треть населения Петербурга поставила прививки от гриппа

В Северной столице план по иммунизации против гриппа выполнили на 53,6 процента.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге продолжается вакцинация от гриппа. По состоянию на 10 октября, было привито более 1,8 млн человек, а это 53,6 процента от плана иммунизации и 33 процента населения Северной столицы. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

— В нашем городе создана развитая инфраструктура для вакцинации от гриппа. Поставить прививку можно не только в поликлиниках, но и на предприятиях, а также в передвижных пунктах. Своевременная вакцинация помогает предотвратить сезонную эпидемию гриппа и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, — отметил губернатор Александр Беглов.

Кстати, всего в Северной столице планируют привить почти 3,5 млн человек, то есть 61,6 процента населения. Речь идет о 2,7 млн взрослых, 707 тысячах детей и 12 тысячах беременных.

здоровье