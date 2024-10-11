Треть населения Петербурга поставила прививки от гриппа

В Петербурге продолжается вакцинация от гриппа. По состоянию на 10 октября, было привито более 1,8 млн человек, а это 53,6 процента от плана иммунизации и 33 процента населения Северной столицы. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по здравоохранению.