Новые трубы для теплосетей в Крыму могут прослужить 50 лет

Для ремонта теплосетей в Крыму используют изолированные трубы нового поколения. Подземные сооружения могут прослужить до 50 лет. Об этом рассказал гендиректор Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Заменены порядка 12 километров тепловых сетей, для того чтобы можно было минимизировать утечки и подавать стабильно тепло всем нашим потребителям», — сказал Прилипко.
У старых труб срок эксплуатации составлял всего 10−20 лет. Изоляция тепловых сетей у наружных труб приходит в негодность за три года.
«Из общего количества сетей 822 километров 224 — надземные. Мы заменили 18 тысяч погонных метров изоляции. Она сохраняет более 50% тепла, для этих целей и создана. Еще материалы есть, и эта работа будет продолжаться и в ноябре, и в декабре» — говорит гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго».
В современных трубах изоляция меняется вместе с самим трубопроводом.