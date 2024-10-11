Новые трубы для теплосетей в Крыму могут прослужить 50 лет

«Из общего количества сетей 822 километров 224 — надземные. Мы заменили 18 тысяч погонных метров изоляции. Она сохраняет более 50% тепла, для этих целей и создана. Еще материалы есть, и эта работа будет продолжаться и в ноябре, и в декабре» — говорит гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго».