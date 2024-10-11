Стремительное ухудшение: как изменится погода в Москве в середине октября

Последний всплеск тепла в столичном регионе в этом месяце ожидается в пятницу, 11 октября. Затем погода начнет стремительно ухудшаться, и уже на следующей неделе столбики термометров резко поползут вниз, пойдут дожди, также не исключен первый снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, 11 октября воздух в столице прогреется до плюс 14−16 градусов, осадков не ожидается, и погода будет крайне приятной. Но уже в выходные погодные условия начнут меняться.
— Мы ощутим достаточно резкое ухудшение погоды, а температуры начнут стремительно опускаться. В субботу, 12 октября, местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометров не поднимутся выше плюс 12−14 градусов. В воскресенье, 13 октября, резко похолодает: в Москве ожидается всего плюс 7−9 градусов, не исключено, что может быть и холоднее, — предупредил Ильин.
Теплая погода не вернется в столичный регион и на следующей неделе, сообщил специалист. Максимальные температуры воздуха составят плюс 4−9 градусов, при этом будет преобладать облачная погода с осадками.
— Не исключено, что на следующей неделе жители столичного региона увидят не только дождь, но и мокрый снег. И несмотря на то, что в некоторых частях Москвы (Митино и Мосрентгена) люди уже видели первый снег 9 октября, он был незначительным и базовыми станциями не был зафиксирован официально. На следующей неделе с большей вероятностью осадки затронут уже большую часть области, соответственно, он будет зафиксирован как первый снег, — пояснил синоптик.
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Ночные температуры с понедельника, 14 октября, и до середины недели будут колебаться около нулевой отметки.
— Промежуточное значение температур будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Однако синоптические процессы сейчас очень изменчивы и протекают в различных направлениях, поэтому не исключено, что температура воздуха также может колебаться в промежутке от минус 2 до плюс 2 градусов, — заключил специалист.
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