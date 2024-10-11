Стремительное ухудшение: как изменится погода в Москве в середине октября

— Не исключено, что на следующей неделе жители столичного региона увидят не только дождь, но и мокрый снег. И несмотря на то, что в некоторых частях Москвы (Митино и Мосрентгена) люди уже видели первый снег 9 октября, он был незначительным и базовыми станциями не был зафиксирован официально. На следующей неделе с большей вероятностью осадки затронут уже большую часть области, соответственно, он будет зафиксирован как первый снег, — пояснил синоптик.