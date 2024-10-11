Рекультивацию пяти свалок в Ростовской области планируют завершить до конца года

В Ростовской области рекультивацию пяти полигонов ТБО должны завершить до конца 2024 года. Все работы ведутся без отставания от графика. Об этом по итогам проверки свалочных объектов сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— Благодаря рекультивации полигонов мы улучшаем экообстановку, а также создаем условия для развития территорий. Пользу от этого проекта получат более 1,6 млн жителей Дона, — сказал Игорь Сорокин.
Поставленные задачи практически выполнены. Напомним, рекультивация полигонов ТБО ведется:
— в Ростове-на-Дону (площадь свалки — 58,2 га, выполнили 82% работ);
— в Новочеркасске (площадь свалки — 15,3 га, выполнили 71% работ);
— в Цимлянске (площадь свалки — 9,2 га, выполнили 78% работ);
— в Донецке (площадь свалки — 12,2 га, выполнили 97% работ);
— в Таганроге (площадь свалки — 27,2 га, выполнили 75% работ).
На всех площадках сейчас монтируют геосинтетические материалы и трубы для дегазации, укладывается слой из плодородного грунта.
Добавим, рекультивация мусорных полигонов выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».