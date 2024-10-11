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Крымский мост — пробка со стороны Керчи выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. За час очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

В полдень выезда из Крыма ожидали 70 машин.

«В очереди со стороны Керчи находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Проезд со стороны Тамани остается свободным — пробок перед пунктами досмотра нет.

Крымский мост — стратегический объект, досмотр на котором является обязательной процедурой для безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.