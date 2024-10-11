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«Небо — алое и лиловое!»: Кадрами полярного сияния, которое дошло до Ростовской области 11 октября, поделились жители

В Ростовской области жители массово сняли полярное сияние в ночь на 11 октября
Источник: Комсомольская правда

После весеннего всплеска в Ростовскую область вернулись полярные сияния. Удивительное для наших широт явление природы в ночь на 11 октября попало на фото сотен жителей Дона. И люди активно делятся редкими кадрами в городских группах в соцсетях.

Природное явление было видно даже в ярко освещенных городах. Фото: Николай Демин

Яркое ночное небо многие ждали заранее. Дело в том, что астрономы заявили о мощной магнитной буре, которая двигалась на Землю. Так что некоторые дончане специально запланировали прогулку под звездами.

— Очередной выезд и очередной интересный улов. Впрочем, улов в этот раз не случайный — я прекрасно знал, что в ночь с 10 на 11 октября ожидается нечто… Полярные сияния в Ростовской области потихоньку становятся доброй традицией. Причём сияния мощные и очень яркие — настолько, что просвечиваются сквозь облачность и создают апокалиптическую картинку, — рассказал подписчикам заведующий обсерваторией ростовского парка имени Максима Горького Николай Демин.

Яркое небо было видно даже сквозь облака. Фото: Николай Демин

Как результат — пурпурные и красные всполохи на небе на сотнях фотографий. Все заверяют, что никакого фотошопа и фильтров не использовали.

— У меня получилось алое небо в Новочеркасске, а у сестры в Сальске — лиловое! — рассказала Анна.

Полярное сияние удалось снять по всей Ростовской области. Фото: Андрей Кулаков

Только, глядя на небо своими глазами, ростовчане видели его куда бледнее, чем получалось на снимках.

— А на длинной выдержке вышло особенно ярко, — поделился наблюдением Артем из Ростова.

Розовое, пурпурное, красное небо поймали в кадр жители Ростовской области. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону»

Как считают некоторые дончане, магнитная буря, которая окрасила ночное небо в яркие цвета, сказалась на их самочувствии.

— У меня полдня голова болела, — призналась Юлия.

— А я себя чувствую как обычно, хорошо, — не жалуется на недомогание Андрей.

Небо в поселке Реконструктор под Ростовом. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону»

Ждать ли в этом году еще вспышки на Солнце, которые приведут к полярному сиянию? Судя по прогнозам лаборатории солнечно-земных связей в Москве, следующая может произойти в конце октября. Но возмущения на Солнце спрогнозировать гораздо сложнее, чем движение грозового фронта на Земле. Так что пока нельзя точно сказать, увидим ли мы северное сияние в этом месяце еще раз.