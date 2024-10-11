«Небо — алое и лиловое!»: Кадрами полярного сияния, которое дошло до Ростовской области 11 октября, поделились жители

Ждать ли в этом году еще вспышки на Солнце, которые приведут к полярному сиянию? Судя по прогнозам лаборатории солнечно-земных связей в Москве, следующая может произойти в конце октября. Но возмущения на Солнце спрогнозировать гораздо сложнее, чем движение грозового фронта на Земле. Так что пока нельзя точно сказать, увидим ли мы северное сияние в этом месяце еще раз.