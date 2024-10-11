В Крыму зажглось полярное сияние — когда повторится свечение

«Полярные сияния над Крымом связаны со вспышками на Солнце. Накануне вечером и ночью индекс активности по Южному берегу Крыма составлял 7 баллов из 9 возможных. Это та плазма, которая уже долетела до Земли. Именно в этой связи крымчане могли наблюдать свечение в небе».
На данный момент, по словам ученого, значение индекса стало уменьшаться и снизилось до 5 баллов. Это говорит о спаде возмущения, которое принесла солнечная вспышка.
«Но это только по данному событию. Сейчас Служба Солнца Крымской астрофизической обсерватории регистрирует максимум солнечной активности, который будет продолжаться еще в течение следующего года. В это время количество вспышек на Солнце будет большим, и оно будет вызывать новые полярные свечения», — обещает доктор наук.
Он отмечает, что самый мощный зарегистрированный взрыв на Солнце произошел в 1859 году — тогда сияние были виды даже на экваторе. В этой связи такое явление в Крыму не является уникальным, хотя и случается очень редко. При высоких индексах активности полярные свечения можно увидеть не только сквозь объектив камер, но и невооруженным глазом.
В Крыму полярное сияние уже наблюдалось в ночь с 10 на 11 мая, оно было рекордным по мощности и яркости. Это природное явление также объяснялось целой серией взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли.
Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно.