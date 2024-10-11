В Крыму зажглось полярное сияние — когда повторится свечение

Он отмечает, что самый мощный зарегистрированный взрыв на Солнце произошел в 1859 году — тогда сияние были виды даже на экваторе. В этой связи такое явление в Крыму не является уникальным, хотя и случается очень редко. При высоких индексах активности полярные свечения можно увидеть не только сквозь объектив камер, но и невооруженным глазом.