Аграрии южных регионов смогут покупать средства защиты растений и агрохимикаты с возможностью субсидирования части затрат. Соглашение об этом заключили Юго-Западный банк Сбербанка и Фонд Субсидирования Инновационных Агротехнологий (Фонд СИННАТ) заключили соглашение о сотрудничестве.
Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, поддержка агробизнеса входит в число важнейших направлений работы банка в южных регионах России. Благодаря этой поддержке бизнес запускает инвестиционные проекты, возводит новые производственные площадки, работает над увеличением урожайности, объединяет земельные активы.
— Мы уже сформировали в отрасли кредитный портфель более чем 360 млрд рублей, где растениеводство традиционно занимает более трети. Уверен, что соглашение с фондом станет еще одним важным инструментом для роста конкурентоспособности южного АПК на внутреннем и внешнем рынках, — отметил Анатолий Песенников.
По словам генерального директора Фонда Субсидирования Инновационных Агротехнологий (Фонд СИННАТ) Евгений Черкасова, совместно с банком фондом было разработано решение для сокращения расходов на агрохимикаты, необходимые для возделывания сельскохозяйственных культур. Сейчас агробизнес также может бесплатно получить консультацию ведущих специалистов отрасли, которые помогут подобрать современные препараты для эффективной интегрированной защиты растений и качественно подготовиться к сезонным полевым работам.