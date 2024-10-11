— Мы уже сформировали в отрасли кредитный портфель более чем 360 млрд рублей, где растениеводство традиционно занимает более трети. Уверен, что соглашение с фондом станет еще одним важным инструментом для роста конкурентоспособности южного АПК на внутреннем и внешнем рынках, — отметил Анатолий Песенников.