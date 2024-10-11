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Жителей Иркутской области 12 октября приглашают понаблюдать за Луной и Сатурном

Помимо этого можно будет увидеть комету
Источник: Комсомольская правда

В честь Осеннего Международного дня астрономии в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае организуют наблюдения Луны и Сатурна. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском планетарии, мероприятие пройдет 12 октября 2024 года.

— В начале, если позволит горизонт на площадках, получится увидеть комету С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS. Наблюдения состоятся с 18:30 до 20:00 местного времени, — рассказывают в пресс-службе планетария.

Возможно, комета будет настолько яркой, что ее получится увидеть даже невооруженным глазом. Важно, что наблюдения состоятся только при условии ясной погоды. А посмотреть на планету, спутник и комету можно с 32 площадок. Главное, одеться теплее.

Помимо этого в ночь на 11 октября 2024 жители Приангарья увидели северное сияние! Небо окрасилось в розовый и фиолетовый цвет.