Жителей Иркутской области 12 октября приглашают понаблюдать за Луной и Сатурном

В честь Осеннего Международного дня астрономии в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае организуют наблюдения Луны и Сатурна. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском планетарии, мероприятие пройдет 12 октября 2024 года.
— В начале, если позволит горизонт на площадках, получится увидеть комету С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS. Наблюдения состоятся с 18:30 до 20:00 местного времени, — рассказывают в пресс-службе планетария.
Возможно, комета будет настолько яркой, что ее получится увидеть даже невооруженным глазом. Важно, что наблюдения состоятся только при условии ясной погоды. А посмотреть на планету, спутник и комету можно с 32 площадок. Главное, одеться теплее.
Помимо этого в ночь на 11 октября 2024 жители Приангарья увидели северное сияние! Небо окрасилось в розовый и фиолетовый цвет.