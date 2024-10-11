У кладбищ Перми добавят остановки транспорта на Покров пресвятой Богородицы

Остановки для общественного транспорта добавят возле кладбищ в Перми на Покров пресвятой Богородицы, сообщает дептранс города.
Как рассказывает ведомство, во время церковного праздника для пермяков будут действовать дополнительные остановки по ряду маршрутов. В частности, для удобства жителей города, автобусы будут останавливаться возле кладбища «Банная гора» и Южного кладбища. Изменения будут действовать 12 и 14 октября.
Для автобусов, которые следуют по маршрутам № 1, 5, 8, 14, 33, 61 и 75 дополнительный пункт сделают на Южной дамбе. Для посетителей кладбища «Банная гора» в этот же период будут останавливаться автобусы № 22, 23, 32 и 58. В департаменте транспорта Перми также добавили, что на месте будут дежурить экипажи ДПС, которые помогут обеспечить безопасный переход для пермяков.
Напомним, праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. Как рассказала perm.aif.ru руководитель Издательского отдела Пермской Епархии Ольга Троицкая, суть праздника заключается в чуде заступничества по молитвам Богородице. Для православных верующих он отражает действие духовного закона о том, что любая чистосердечная молитва не останется безответной.