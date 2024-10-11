У кладбищ Перми добавят остановки транспорта на Покров пресвятой Богородицы

Для автобусов, которые следуют по маршрутам № 1, 5, 8, 14, 33, 61 и 75 дополнительный пункт сделают на Южной дамбе. Для посетителей кладбища «Банная гора» в этот же период будут останавливаться автобусы № 22, 23, 32 и 58. В департаменте транспорта Перми также добавили, что на месте будут дежурить экипажи ДПС, которые помогут обеспечить безопасный переход для пермяков.