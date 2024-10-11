Ноеминь и Ромеш: В Омском ЗАГСе назвали топ имен новорожденных в 2024 году

Если говорить про другие регионы, — то у соседей в Новосибирске малышей в этом году называли Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Златослава и Милорада.