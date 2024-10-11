Сколько браков и разводов было зарегистрировано летом 2024 года

Наименьшее количество разводов как за лето 2024 года (116), так и за январь-август этого года (319) было также зарегистрировано в области Улытау. Но что там с коэффициентом разводимости на 1000 человек (количество расторгнувших брак на 1000 человек — Ред.)? В области Улытау за 8 месяцев с начала года он составил 2,16 на 1000 человек. В целом по стране с января по август 2024 года коэффициент разводимости на 1000 человек равнялся 1,92, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года (2,07). При этом коэффициент разводимости среди городского населения превышает этот показатель среди сельского населения: 2,27 против 1,33 на 1000 человек за январь-август этого года.