Сколько браков и разводов было зарегистрировано летом 2024 года

За лето 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 38 358 браков, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики. При этом бо́льшее количество заключенных браков пришлось на городское население: 69% против 31% сельского населения. Топ-5 регионов по количеству заключенных за июнь-август браков в этом году — Алматы (4410 или 11%), Астана (3596 или 9%), Алматинская (3112 или 8,1%), Туркестанская (3076 или 8%) и Карагандинская области (2595 или 7%).
Эти регионы также лидируют по количеству зарегистрированных браков за период с января по август 2024 года — всего за 8 месяцев в стране было зарегистрировано 92 785 браков. Это на 17% больше, чем за январь-август 2023 года — в этот период в Казахстане было заключено 79 487 браков. Всего в 2023 году в стране было зарегистрировано 120 870 браков.
При этом по другому показателю, коэффициенту брачности на 1000 человек (количество заключивших брак на 1000 человек — Ред.) за январь-август этого года первое место занимает Астана (7,63), второе — Алматинская область (7,03), третье — область Улытау (6,97). Следом идут Карагандинская (6,9) и Восточно-Казахстанская области (6,7). Наименьший коэффициент брачности по стране за этот период был зарегистрирован в Туркестанской области — 5,54 на 1000 человек.
Меньше всего браков как за минувшее лето (478), так и за январь-август 2024 года (1144) было зарегистрировано в области Улытау. Однако, как сказано выше, область занимает третье место по коэффициенту брачности на 1000 человек за 8 месяцев этого года (6,97).
Отметим, что общий коэффициент брачности на 1000 человек по стране за 8 месяцев 2024 года составил 6,26, что больше показателя аналогичного периода прошлого года (6,00). При этом коэффициент брачности среди городского населения превышает данный показатель среди сельского населения: 6,66 против 5,59 на 1000 человек за январь-август 2024 года.
А как в Казахстане обстоят дела с разводами? За лето 2024 года в стране было зарегистрировано 10 157 разводов, большая часть из которых пришлась на городское население (74%). Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных за июнь-август разводов в этом году — Алматы (974 или 10%), Карагандинская область (937 или 9%), Астана (856 или 8%), Костанайская (598 или 5,9%) и Алматинская область (564 или 5,6%).
Но если смотреть на статистику за восемь месяцев с начала года, то Алматинская область смещает Павлодарскую с пятого места по количеству разводов. Впрочем, разница между двумя регионами незначительна: 1461 развод в Павлодарской области и 1396 — в Алматинской. Всего за январь-август 2024 года в Казахстане зарегистрировали 25 741 развод, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (27 411 разводов). Всего в 2023 году в стране было зарегистрировано 40 227 разводов.
Наименьшее количество разводов как за лето 2024 года (116), так и за январь-август этого года (319) было также зарегистрировано в области Улытау. Но что там с коэффициентом разводимости на 1000 человек (количество расторгнувших брак на 1000 человек — Ред.)? В области Улытау за 8 месяцев с начала года он составил 2,16 на 1000 человек. В целом по стране с января по август 2024 года коэффициент разводимости на 1000 человек равнялся 1,92, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года (2,07). При этом коэффициент разводимости среди городского населения превышает этот показатель среди сельского населения: 2,27 против 1,33 на 1000 человек за январь-август этого года.
За 8 месяцев с начала 2024 года первое место по коэффициенту разводимости на 1000 человек в Казахстане занимает Карагандинская область (2,99), следом идут Восточно-Казахстанская (2,93) и Павлодарская области (2,91). Северо-Казахстанская (2,81) и Костанайская (2,67) области расположились на 4-м и 5-м местах, соответственно. Наименьший коэффициент разводимости по стране за январь-август 2024 года был зарегистрирован в Туркестанской области — 0,81 на 1000 человек.